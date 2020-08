Belgische politie spot fans tussen de bomen op Spa-Francorchamps

De Belgische Federale Politie heeft zaterdag een aantal fans gespot tussen de bomen op het Circuit de Spa-Francorchamps. De politie zette technische middelen in, waaronder een warmtezoeker, waardoor de fans zichtbaar waren. Eerder deze week werd ook al een bus vol fans weggestuurd.

De Belgische Federale Politie gaf van tevoren al aan dat fans die probeerden om in de buurt van het circuit te komen of deze zelfs betreden, een boete van 350 euro riskeerden. Gisteren gaf de politie echter beelden vrij van de politiehelikopter die met een warmtezoeker mensen had gespot tussen de bomen.

De tweede testdag eindigt in veiligheid. Enkele pogingen om toegang te krijgen tot het circuit werden gedwarsboomd dankzij de ingezette technische middelen. Bedankt aan de fans voor het respecteren van de sessie met besloten zitting.#ShareTheBelgianGrandPrix@Home #BelgiumGP pic.twitter.com/opUbaOhD0A — Federale Politie (@federalepolitie) August 29, 2020

“Enkele pogingen om toegang te krijgen tot het circuit werden gedwarsboomd dankzij de ingezette technische middelen”, laat de Federale Politie via Twitter weten. “Bedankt aan de fans voor het respecteren van de sessie met besloten zitting.”

Eerder deze week werd ook al een bus met fans weggestuurd nadat deze in de buurt kwam van het circuit, terwijl de politie al had aangegeven dat een gebied rondom het circuit ontoegankelijk zou zijn voor mensen zonder bevoegdheden om het circuit te betreden.

Een complete bus die naar Francorchamps gaat, keerde terug bij de afslag van de snelweg. Er werden al een paar mensen onderschept toen ze probeerden de perimeters van de politie binnen te komen. Beweeg niet voor niets, kijk naar de F 1 voor uw tv ! #350€ #BelgiumGP #BelgianGP — Federale Politie (@federalepolitie) August 28, 2020



De fans hoeven echter niet lang te wachten totdat ze weer naar de Formule 1 kunnen, aangezien Mugello gisteren bekendmaakte dat het circuit 2880 fans zal toelaten tot het circuit. De Toscaanse Grand Prix, tegelijk de viering van de duizendste Formule 1-race van Ferrari, zal op twee tribunes duizend fans zien en op de andere tribune zullen 880 fans plaats mogen nemen. De organisatie laat weten dat er voorzorgsmaatregelen zijn getroffen voor de fans, die ‘volledige veiligheid’ wordt gegarandeerd. De kaartverkoop voor deze Grand Prix, die plaatsvindt op 13 september, start op 1 september.