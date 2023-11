2023 was een jaar van absolute dominantie van Max Verstappen. De Nederlander won op drie na elke race en ging 75% van de rondes dit jaar aan de leiding. Maar hoewel Verstappen en Red Bull erg tevreden terug kunnen kijken op dit jaar, geldt dat bepaald niet voor iedereen. Er zijn veel coureurs die vooral erg blij zijn dat ze 2023 achter zich kunnen laten. Na de race in Abu Dhabi winden ze er dan ook geen doekjes om.

Lewis Hamilton liet zijn onvrede over de auto van dit jaar al regelmatig merken – zo ook weer dit weekend – maar hij is zeker niet de enige. Zijn voormalige teamgenoot Valtteri Bottas kan ook niet wachten op een nieuwe auto. “Onze snelheid was vandaag niet goed genoeg, dat was het grootste probleem in de race. Helaas is dat wel een beetje het hele seizoen al het verhaal. Ons grootste probleem is gewoon de pure snelheid. Ik ben vooral blij dat het nu voorbij is.”

“Zo gaat het al het hele jaar”

De Haas-coureurs hadden ook gehoopt op een wat beter seizoen. “Zo gaat het al het hele jaar”, reflecteert Nico Hülkenberg. “We zijn gewoon niet snel genoeg. De bandenslijtage is inmiddels prima, maar de snelheid niet. Gelukkig kunnen we deze auto nu te ruste leggen. Hopelijk hebben we volgend jaar wat beter materiaal om mee te werken.”

Teamgenoot Kevin Magnussen heeft niet veel beters te zeggen. “Het enige positieve aan vandaag is dat het de laatste race was”, grimast de Deen. “We kunnen dit jaar nu afsluiten. Ik kijk erg uit naar volgend jaar.”

Iets hoger in de rangorde is men bij Alpine ook niet tevreden. Esteban Ocon eindigde dit jaar regelmatig net buiten de punten. Zo ook in Abu Dhabi. “Deze race vat het seizoen wel samen”, zegt de Fransman terneergeslagen. “We haalden het maximale uit de auto, maar het was niet voldoende om in de punten te eindigen. Het is wel echt een seizoen van pieken en dalen geweest.”

Voorhoede

Zelfs bij teams die wel in de voorhoede konden vechten, is er niet echt sprake van euforie. “We hebben nog erg veel werk te doen”, erkent Lance Stroll. Exact dezelfde zin wordt herhaald door Oscar Piastri. George Russell bevestigt wat zijn teamgenoot eerder ook al zei: “Er zijn erg veel problemen met deze auto. We beginnen volgend jaar weer met een schone lei. Het enige positieve is dat we tenminste weten waarom we zoveel langzamer zijn dan Red Bull.”

Bij rivaal Ferrari zijn ze al niet veel positiever. Het Italiaanse team liep nipt de tweede plek bij de teams mis. “Het frustreert me best wel”, geeft Charles Leclerc toe. “Ik wilde die tweede plek, en die kregen we niet. We hebben absoluut alles gegeven, maar het was niet genoeg. We hebben nog een lange weg te gaan voordat we bij Red Bull in de buurt komen. Binnen het team zijn we ons er goed van bewust hoeveel er nog moet gebeuren.”

