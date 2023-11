Lewis Hamilton is opgelucht dat het Formule 1-seizoen 2023 achter de rug is, maar maakt zich ondertussen al grote zorgen over volgend jaar. De kloof op Red Bull en Max Verstappen is niet eenvoudig te dichten, vreest hij. “Of we er komen? We zullen zien.”

De zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes heeft al ruim twee jaar geen F1-race meer gewonnen en dat steekt. Hij was zondagavond na de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi niet te genieten en had desgevraagd weinig positiefs te melden over het seizoen dat achter hem ligt. “Het feit dat ik het overleefd heb, dat is het wel zo’n beetje. De tweede plaats voor Mercedes in het constructeurskampioenschap is niet echt een troost.”

De grootste zorg voor Lewis Hamilton en Mercedes is dat Red Bull zes races geleden in Qatar de rijderstitel veroverde en daarmee zo’n drie maanden voorsprong heeft op het ontwerp van de auto voor volgend seizoen, de RB20. Hamilton: “Dat Red Bull met 18 seconden wint terwijl ze hun auto sinds augustus niet meer hebben ontwikkeld, is zeker zorgwekkend. We hebben veel geleerd over de auto, dus het is nu aan het team. Ze weten wat ze moeten doen. Of we er komen, zullen we zien.”

‘Achterstand inhalen monumentale inspanning’

Mercedes begon afgelopen seizoen met het zogenoemde zero-sidepod concept. Dat idee werd losgelaten toen bleek dat de auto niet competitief was ten opzichte van Red Bull. Mercedes-teambaas Totot Wolff over de situatie van zijn renstal: “De achterstand inhalen wordt een monumentale inspanning, maar op een gegeven moment zullen zij hopelijk hun ontwikkeling afvlakken, waardoor wij terrein kunnen goedmaken. Het gaat in ons geval niet alleen om het toevoegen van een tiende aan downforce, onze auto heeft een fundamenteel probleem; hij is instabiel en de coureurs hebben er geen vertrouwen in. Als we dat kunnen oplossen, denk ik dat we net als andere teams een stap voorwaarts kunnen maken.”

