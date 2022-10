Voormalig Ferrari-coureur Gerhard Berger vindt dat teambaas Mattia Binotto een geweldige job heeft gedaan door de Scuderia zover te krijgen dat het weer vooraan meedoet, maar roept hem ook op wat minder hooi op zijn vork te nemen.

In gesprek met Der Standard concludeert de ex-Formule 1-coureur – goed voor 210 starts en 10 zeges – namelijk wel dat Ferrari ‘zichzelf in de weg staat’. Volgens Berger verdient Binotto lof omdat hij Ferrari na een reeks lastige jaren weer terug naar de top heeft geholpen, maar moet hij meer delegeren.

“Binotto heeft een goede job gedaan, want de auto en het team waren eerst niet supersnel, maar hij heeft ze weer competitief gemaakt. Hij is een goede leider”, zegt Berger over Binotto, die volgens hem dus ook niet op straat moet worden gezet nu Ferrari de titel lijkt te verliezen.

Wat Berger, tegenwoordig de grote baas van de Duitse DTM, echter wel vindt, is dat Binotto ‘wat taken aan goede mensen moet afstaan’. Voor hij teambaas werd, was Binotto bijvoorbeeld technisch directeur en motorchef, en Berger zinspeelt er dus op dat hij misschien nog altijd te veel wil doen.

