Berger: ‘Ferrari kan niet winnen met alleen maar Italianen’

Ferrari werd in 2008 voor het laatst constructeurskampioen en is sindsdien geen kampioen meer geworden. Gerhard Berger weet waar het aanligt. “Ze kunnen niet winnen als het team alleen maar uit Italianen bestaat.”

Toen Ferrari domineerde onder leiding van Jean Todt was het een internationaal team, beweert Berger. “De Britse Ross Brawn was de beste in zijn vak, Rory Byrne komt uit Zuid-Afrika en was de beste ontwerper in die tijd en Jean Todt was de beste teambaas. Zij vormden een fantastisch internationaal team en behaalden grote successen”, zegt de Oostenrijker in de Motor Sport Podcast.

Brawn en Byrne verlieten aan het einde van 2006 Ferrari en Todt zwaaide na 2007 af als teambaas en sindsdien bestaat het team weer voor het grootste gedeelte uit Italianen. Volgens Berger kan je op die manier geen kampioen worden.

“Het kan gewoon niet. Je hebt de beste mensen nodig, waar je zo ook mag vinden. Nationaliteit moet niet belangrijk zijn”, stelt de oud Ferrari-coureur.

