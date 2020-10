Berger: ‘Schumacher of Hamilton? Senna!’

Volgens oud Formule 1-coureur Gerhard Berger is niet Lewis Hamilton of Michael Schumacher de beste coureur aller tijden, maar Ayrton Senna. “Ze zijn aan elkaar gewaagd, maar Senna springt er bovenuit.”

Berger reed tussen 1984 en 1997 in de Formule 1 en was drie jaar lang de teamgenoot van Senna bij McLaren en denkt als hij niet verongelukt was op Imola, dat hij statistisch gezien de beste coureur aller tijden zou zijn geweest.

“Het blijft voor mij Ayrton”, zegt Berger in gesprek met Speedweek. “Hij is jong gestorven, maar had alle records in handen tot zijn dood. Ook zat hij bij het juiste team (Williams, red.) om de seizoenen daarop kampioen te worden. Ik denk dat Senna nog een aantal keren kampioen was geworden en dan zou Schumacher minder titels hebben. Ik denk dat Senna, Schumacher en Hamilton aan elkaar gewaagd zijn, maar Senna springt er dan voor mij bovenuit”, aldus de Oostenrijker.

“Ik had gewild dat Michael Schumacher de succesvolste coureur uit de geschiedenis van de sport was gebleven, puur vanwege zijn omstandigheden. Als ik aan hem denk, moet ik bijna huilen. En Lewis Hamilton is een geweldige coureur. Dat heeft hij meerdere keren bewezen. Hij verdient zijn kampioenschappen”, vertelt Berger.

