Berger looft Hamilton en ziet twee uitdagers: ‘Zij zouden ook kampioen worden in de Mercedes’

Slechts twee andere coureurs zouden aan het stuur van de auto van Lewis Hamilton ook het wereldkampioenschap van 2020 hebben gewonnen. Dat is de mening van voormalig F1-coureur Gerhard Berger, die niettemin denkt dat zevenvoudig wereldkampioen Hamilton de beste coureur op de grid blijft.

“Charles Leclerc en Max Verstappen zijn twee uitstekende coureurs, maar Hamilton blijft de meest competitieve en meest complete coureur ter wereld,” vertelt Berger aan het Italiaanse Autosprint. Volgens Berger kan niemand een race zo goed lezen als de Brit. “Hij weet de situatie op de baan altijd perfect te lezen en haalt elke ronde van de race het maximale uit zijn auto. Hij weet hoe hij de banden optimaal moet gebruiken, waardoor ze na een safety car in een mum van tijd weer op temperatuur zijn.”

Berger vergelijkt Hamilton met Senna en Schumacher, maar ook in de nieuwe generatie ziet hij met Verstappen en Leclerc enkele uitzonderlijke talenten. “Ze zouden allebei wereldkampioen zijn geworden in de Mercedes van 2020 als Hamilton er niet was geweest,” stelt Berger, die in de rivaliteit tussen de Nederlander en Monegask gelijkenissen ziet met die van Prost en Senna.

“Ik zie hun rivaliteit als Prost en Senna. Leclerc is een stuk rustiger in de cockpit, rijdt minder met emotie. Verstappen is agressiever, net zoals Senna altijd was. Maar ik zou je niet kunnen vertellen wie tussen die twee de winnaar zou zijn”, aldus de Oostenrijker.

