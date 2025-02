Max Verstappen schreef in 2024 zijn vierde wereldtitel op rij bij, maar zijn weg naar de kroon was allerminst vlekkeloos. Na een dominante start van het seizoen, zag de Nederlander zijn team afglijden naar de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Achter de schermen rommelde het al langer. De spanningen tussen Jos Verstappen en Christian Horner bereikten hoogtes die de stabiliteit van de renstal in gevaar brachten. Oud-coureur Gerhard Berger ziet de interne strubbelingen als een slecht voorteken en vreest dat Red Bull langzaam afbrokkelt.

Verstappen sr. vs Horner: een strijd op de achtergrond

De interne machtsstrijd bij Red Bull kwam in 2024 aan het licht. Verstappen sr. eiste na de seizoensopening in Bahrein het vertrek van Horner, slechts dagen nadat de teambaas was vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. De vete laaide later opnieuw op bij de Grand Prix van Oostenrijk, waar Verstappen sr. zich terugtrok uit een parade van F1-legendes na kritiek van Horner.

Aan het einde van het seizoen gaf Verstappen sr. aan dat de situatie binnen Red Bull verbeterd was en er weer wat meer eenheid ontstond. Toch blijft de vraag of de breuken echt zijn geheeld of dat de fundamenten van het team zijn aangetast.

Het begin van het einde

Berger, die in het verleden mede-eigenaar was van Toro Rosso en nauw betrokken was bij de eerste successen van Red Bull, ziet parallellen met de ondergang van andere grote teams. Volgens de oud-coureur begon de neergang al kort na het overlijden van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz in 2022. “Het duurt jaren om iets op te bouwen, maar het kan in een mum van tijd afbrokkelen,” zei Berger tegen Auto Motor und Sport. “Niemand had verwacht dat alles zo snel zou wankelen na het overlijden van Mateschitz. Dit soort interne conflicten zijn vaak het begin van het einde.”

Volgens Berger heeft Red Bull altijd een frisse en energieke uitstraling gehad, maar is die nu verdwenen. “Het team straalde altijd optimisme uit. Nu is daar weinig van over. Er zijn geen duidelijke standpunten meer, en dat is atypisch voor Red Bull.”

Onzeker beleid rond Pérez onderstreept chaos

Een ander punt van zorg voor Berger was het gebrek aan een duidelijke strategie rondom Sergio Pérez. De Mexicaan kreeg ondanks matige prestaties een contractverlenging, terwijl Red Bull in voorgaande jaren nooit schroomde om coureurs snel te vervangen. “Het was duidelijk dat Pérez niet meer presteerde. Toch kreeg hij een nieuwe deal, wat door veel experts niet werd begrepen,” zegt Berger. “Misschien speelde marketing een rol, maar vervolgens schoof het team de beslissing steeds voor zich uit. Eerst drie races, daarna nog twee… Er was geen duidelijke lijn meer. Dat was in de periode van Mateschitz echt wel anders,” aldus Berger.

