Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone heeft zich uitgelaten over een mogelijke overgang van Lewis Hamilton naar Ferrari. Volgens Ecclestone zou een huwelijk tussen Hamilton en Ferrari niet werken. “Hij zou de taal moeten leren, zodat hij zou weten wat ze achter zijn rug vertelden.”

Bernie Ecclestone is een man met een duidelijke mening. Die heeft hij ook over een mogelijk huwelijk tussen Hamilton en Ferrari na 2020. “Als ik Lewis was, zou ik bij Mercedes blijven”, vertelt Ecclestone aan Daily Mail. “Hij voelt zich er goed, hij is de leider. Hij heeft de steun van de man die het licht aan en uit”, doelt Ecclestone op teambaas Toto Wolff.

Lees ook: Ferrari wil in mei ‘een beeld hebben’ van coureurs voor 2021

De vroegere baas van de F1 denkt dat een overstap naar dat andere topteam, Ferrari, zou geen goede keuze zou zijn voor Hamilton. “Het zou voor hem niet werken bij Ferrari. Het zijn Italianen. Hij zou de taal moeten leren, zodat hij om te beginnen zou weten wat ze achter zijn rug vertelden”, legt Ecclestone uit. “Het probleem met alle Italianen is dat ze geen ruzie willen, met niemand. In plaats van tegen iemand te zeggen dat hij iets slecht doet, zeggen ze: ‘Laten we gaan eten zodat we erover kunnen praten, zodat we vrienden kunnen zijn’.”

Ecclestone weet wie hij als coureur zou binnenhalen als hij teambaas zou zijn. “Als ik teambaas was, zou ik Max (Verstappen, red.) vastleggen. Hij is snel en gemakkelijk in de omgang”, geeft de 89-jarige Brit als reden. “Als ik Lewis had, zou ik hem gewoon vertellen hoe laat de volgende race begint en zeggen ‘zorg dat je er zo laat bent’. Afgezien daarvan zou hij kunnen doen wat hij maar wilt.”

Lees ook: Wolff lacht om geruchten: ‘Voor Hamilton en ik naar Ferrari gaan, vliegen we samen naar Mars’