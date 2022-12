Indycar-coureur Alex Palou krijgt in 2023 een bijbaan als officiële reserve van het McLaren Formule 1-team. Opvallend, want de beoogde transfer van Palou naar McLarens Indycar-team voor 2023 ketste eerder dit jaar nog af.

Zijn werkgever Ganassi hield namelijk vast aan Palou’s (verlengde) contract. Hoewel Palou betwistte dat de verlenging hiervan geldig was en de onenigheid omtrent zijn gehoopte McLaren-overstap zelfs tot een rechtszaak leidde, werd de kwestie uiteindelijk geschikt. Palou besloot bij Ganassi te blijven, waarvan hij wel de vrijheid zou krijgen Formule 1-taken en -tests op zich te nemen bij McLaren.

Dankbaar

In het verlengde hiervan is de Spanjaard nu dus door McLaren gepresenteerd als Formule 1-reserve bij het Britse team. “Ik verheug me er uiteraard op één van de McLaren-reserves te zijn in 2023. Ik heb de MCL35M uit 2021 en MCL36 van afgelopen seizoen al bestuurd en dat was een geweldige ervaring”, vertelt de 25-jarige Palou, die natuurlijk ook hoopt tijd te krijgen achter het stuur van de 2023-auto. “Ik ben McLaren ook zeer dankbaar voor het vertrouwen.”

Teambaas Andreas Seidl laat op zijn beurt weten blij te zijn met de aanstelling van Palou. “Hij maakte indruk op ons met zijn deelname aan de eerste vrije training in Austin en het testwerk dat hij eerder in 2022 heeft gedaan. Alex heeft veel bereikt, waaronder met name het winnen van de Indycar-titel in 2021, dus het is geweldig dat we zijn rol in het team kunnen uitbreiden. We zien er naar uit nog hechter met hem samen te werken”, aldus Seidl.

Reservebank

Palou rijdt aanstaand seizoen zoals gezegd ‘gewoon’ weer voor Ganassi, waarvoor hij in 2021 dus Indycar-kampioen werd. Afgelopen jaar werd hij vijfde in het kampioenschap met één zege. Behalve met Palou onderhoudt McLarens Formule 1-team ook nauwe banden met Pato O’Ward, die voor McLarens Indycar-team uitkomt. De Britten Will Stevens en Oliver Turvey vervullen verder simulatorrollen bij het team.

