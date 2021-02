Ferrari-testrijder Ilott gaat vrije trainingen rijden in 2021, team nog niet bekend

Ferrari-testrijder Callum Ilott zal in 2021 tijdens vrijdagtrainingen in actie komen, dat heeft teambaas Mattia Binotto bevestigd. De kans is echter groot dat hij dat niet bij Ferrari zelf doet, maar bij één van de klantenteams: Alfa Romeo of Haas.



“Hij gaat vrije trainingen rijden”, bevestigt Ferrari’s teambaas ten overstaan van Formula1.com, zonder op de verdere invulling in te gaan. Voor de rest ziet het programma van Ilott er uit zoals voor zoveel testrijders: hij zal veelvuldig in de simulator stappen, in zijn geval op Ferrari’s thuisbasis in Maranello.

Lees ook: Ilott aan de slag als testcoureur van Ferrari in 2021

Voor de 22-jarige Ilott – in 2020 vice-kampioen in de Formule 2 – betekent het in elk geval dat hij in 2021 nog aan rijden toekomt, ongeacht of dat bij Alfa Romeo of Haas is. De coureur uit Cambridge heeft immers geen racezitje voor aanstaand seizoen.

Ilott heeft al wat praktijkervaring in een Formule 1-auto: hij testte in 2019 en 2020 twee keer voor Alfa Romeo en reed eerder dit jaar met een 2018-Ferrari op de Scuderia’s testbaan Fiorano. Ilott had in 2020 in Duitsland voor Haas VT1 moeten rijden, maar dat ging door de mist niet door.

Lees ook: Binotto over Schumacher bij Haas: ‘Opleiden voor Ferrari-zitje’