Ilott aan de slag als testcoureur van Ferrari in 2021

Ferrari-junior en de runner-up van het Formule 2-kampioenschap in 2020 Callum Ilott is volgend jaar de testcoureur van Ferrari. Zo heeft de Italiaanse renstal laten weten.

Ilott was in de race voor een zitje bij Haas, maar verloor dat ‘duel’ van Mick Schumacher en moest met veel pijn mededelen dat hij volgend jaar niet in de Formule 1 te vinden is. Gelukkig voor de 22-jarige Brit heeft Ferrari hem nu aangetrokken als testcoureur en daar is hij natuurlijk erg blij mee.

“Ik wil graag de FDA (Ferrari Driver Academy, red.) en Ferrari bedanken voor deze kans en voor de steun. Het is een eer dat ik onderdeel ben geweest van de jeugdopleiding en ik ben blij dat we de samenwerking voortzetten. Ik kijk ernaar uit om het team te helpen en hoop dat ik veel kan leren, zodat ik een betere coureur word”, aldus Ilott.

