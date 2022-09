Ferrari-teambaas Mattia Binotto stelt dat het massale boegeroep van de tifosi na afloop van de Grand Prix van Italië gericht waren aan de FIA, niet aan Max Verstappen. Toch kreeg de Nederlander tijdens zijn interview en de podiumceremonie de volle laag.

Verstappen lag al op koers om de Grand Prix van Italië te winnen, maar door de safetycar in de slotfase zag Ferrari plots een kans om de race alsnog naar zich toe te trekken. Daar kwam het niet van: de race eindigde achter de safetycar, tot ongenoegen van Ferrari en Charles Leclerc, die vond dat het veilig genoeg was om weer te racen voor één ronde.

Lees ook: Waarom de Grand Prix van Italië achter de safetycar eindigde: FIA geeft uitleg

De FIA kwam na de race met uitleg waarom het zo lang duurde voordat de McLaren van Daniel Ricciardo weggehaald werd, wat uiteindelijk dus leidde tot de anti-climax op Monza. Na de race klonk er veel boegeroep van de tifosi op de tribunes en dat bleef doorgaan tot aan het interview van Verstappen en de podiumceremonie.

Het boegeroep leek daardoor gericht aan Verstappen, maar volgens Ferrari-teambaas Mattia Binotto zit het anders. “Een coureur uitjouwen is nooit goed, zeker als het gaat om Max, de snelste coureur op de baan en de terechte winnaar, dat is niet goed”, stelt Binotto. “Het boegeroep van de tifosi was meer aan het adres van de FIA gericht. Door de winnaar uit te jouwen probeerden zij de FIA uit te jouwen”, legt de Italiaan uit. “De tifosi vonden dat de safetycar-fase eerder had kunnen eindigen en we nog een paar ronden aan gevechten hadden kunnen krijgen voor de show.”

Lees ook: Verstappen voor het eerst op Monza-podium: ‘Mooi uitzicht, sfeer iets minder’

Of het nou aan hem gericht was of niet, maakt voor Verstappen weinig uit. “Dit gaat mijn dag niet verpesten”, maakt de racewinnaar duidelijk. “De sfeer was niet zo goed, nee. Maar het is niet anders. Mensen zijn gepassioneerd voor hun team en als ze niet winnen, zijn ze teleurgesteld. Tsja, het is niet anders. Ze konden mijn zege niet waarderen”, aldus de Nederlander.