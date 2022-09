Het was niet de manier waarop velen de Grand Prix van Italië wilden zien eindigen: achter de safetycar. Het leidde tot ongenoegen bij Ferrari en de Tifosi, die hadden gehoopt op een herstart. Daar kwam er echter niet van, de FIA legt uit waarom.

Max Verstappen stevent op Monza af op de zege als in ronde 47 van de 53 de safetycar op de baan komt. De McLaren van Daniel Ricciardo is gestrand tussen bocht 6 en 7, de Lesmo-bochten. De auto staat relatief ver verwijderd van de escape road waar de auto geparkeerd kan worden om zo de race te hervatten.

Het duurt echter lang voordat er actie ondernomen wordt. Zo lang dat de wedstrijdleiding geen optie ziet om de race te herstarten en besluit om de race achter de safetycar te laten eindigen. Tot ongenoegen van Leclerc, die op dat moment op positie twee ligt. Hij heeft wel zin in een spannende slotsprint tot aan de streep, maar die kans wordt hem ontnomen. “Kom op, de baan is opgeruimd!”, beklaagt hij zich op de boordradio.

Lees ook: Verstappen wint na anti-climax in slotfase op Monza, De Vries negende bij debuut

Het leidt tot boegeroep vanaf de tribunes, waar de Tifosi ook hoopten op een mooie strijd. Bovendien zijn er de nodige vragen over het proces, aangezien het erop leek dat de oranje bolide van Ricciardo alleen achteruit geduwd hoefde te worden.

McLaren niet in neutraal

Na de race ziet de FIA zich genoodzaakt om de gang van zaken op te helderen. “Hoewel alles in het werk werd gesteld om wagen nummer 3 snel te bergen en de race te hervatten, ontwikkelde de situatie zich en waren de marshals niet in staat om de wagen in neutraal te zetten en naar de escape road te duwen”, legt een woordvoerder van de FIA uit.

Daardoor moet er een kraan op de baan komen om de auto van Ricciardo weg te slepen, wat meer tijd in beslag neemt. Die kraan kan pas weg op het moment dat alle auto’s achter de safetycar gegroepeerd zijn, wat niet het geval is. Dat wordt nog lastiger doordat er coureurs op een ronde achterstand liggen en eerst de safetycar moeten passeren. De race wordt niet meer hervat. De FIA benadrukt dat veiligheid vooropstaat in dit soort situaties.

Lees ook: Verstappen voor het eerst op Monza-podium: ‘Mooi uitzicht, sfeer iets minder’

“Aangezien de veiligheid van de berging onze enige prioriteit is en het incident niet groot genoeg was om een rode vlag te vereisen, eindigde de race onder safetycar volgens de procedures die tussen de FIA en alle deelnemers zijn overeengekomen. De timing van de safetycar-fase binnen een race heeft geen invloed op deze procedure.”