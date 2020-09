Binotto benadrukt: ‘Ferrari’s verbeterde vorm komt niet door de updates’

Het was een beter weekend voor Ferrari in Rusland. Na moeizame weekenden in België, Italië en Toscane was Ferrari wat competitiever in Rusland. Maar dat komt volgens Mattia Binotto niet door de updates.

Ferrari pakte in de laatste drie races maar vijf punten, maar in Sotsji ging het beter met de Italiaanse renstal. Charles Leclerc werd zesde en wist de Renault van Esteban Ocon achter zich te houden. Ferrari had kleine updates meegenomen naar Rusland, maar Mattia Binotto benadrukt dat de verbeterde vorm niet door de updates komt.

“We weten de auto beter in balans te krijgen op dit soort circuits. Dus hopelijk kunnen de coureurs in de toekomst vaker voor betere posities vechten”, vertelt Mattia Binotto aan Racefans.

Ferrari was 1,6 seconde langzamer in de kwalificatie ten opzichte van vorig jaar, toen Charles Leclerc zelfs de pole pakte. Toch ziet Binotto nog een aantal positieve dingen. “Ten eerste is het resultaat positief en ten tweede is de snelheid die we hadden positief. Zeker Charles liet die snelheid zien. Voor Sebastian was het moeilijker. Hij zat meer in het verkeer, startte wat verder achteraan. Maar we waren, zeker in vergelijking met voorgaande weekenden, een stuk competitiever”, aldus de teambaas van Ferrari.

