Na een wanvertoning van Ferrari in Frankrijk, waarbij beide auto’s tot buiten de top tien terugvielen tijdens de race, herpakte het team zich goed in Stiermarken. De bandenslijtage waar de SF21 aan te prooi viel op Paul Ricard, leek een minder groot probleem te zijn op de Red Bull Ring. Toch denkt teambaas Mattia Binotto dat Ferrari de problemen nog niet achter de rug heeft.

Carlos Sainz won zes plekken tijdens de eerste race in Oostenrijk en finishte uiteindelijk zesde. Charles Leclerc rekende zijn optreden in Stiermarken als een van de beste van zijn carrière, ondanks dat de Monegask slechts zevende eindigde. Leclerc had bij de start zijn voorvleugel namelijk stukgereden op het achterwiel van Pierre Gasly, waardoor hij na de eerste ronde als moest stoppen voor een nieuwe neus. De inhaalslag die de 23-jarige vervolgens maakte, was op zijn minst indrukwekkend te noemen. En dat in de Ferrari die de afgelopen paar races alleen maar plekken verloor tijdens de race.

Lees ook: Binotto weerlegt kritiek Wolff: ‘Honda-motor heeft niet plots meer vermogen’

Toch denkt teambaas Binotto niet dat de Grand Prix van Stiermarken een goed voorbeeld is van hoe Ferrari er momenteel voor staat. Hoewel zijn team in Oostenrijk een stuk minder last leek te hebben van het oververhit raken van de banden zoals in Frankrijk het geval was, zijn die problemen nog niet opgelost denkt hij. “Daar bestaat geen twijfel over na alle analyses”, wordt hij geciteerd door Autosport.

(Photo by Jerry Andre / LAT Images)

Er zijn volgens Binotto wel stappen gemaakt door Ferrari. “Als we nu naar Frankrijk zouden gaan, zouden we wat dingen anders kunnen doen en het beter doen”, zegt hij. “Maar over het algemeen heeft de auto wel een paar zwakke punten die we dit jaar op moeten lossen.” Binotto maakt zich voornamelijk zorgen om race in Engeland over twee weken. “Silverstone kan erg lastig voor ons worden. Het heeft veel snelle bochten die veel van je banden vragen.”

Lees ook: Top & Flop GP Stiermarken: ‘Ferrari herpakt zich, Russell ongelukkig met Williams’

Karakter van de baan

Leclerc denkt dat zijn opmars in Oostenrijk slechts deels te danken is aan het harde werken van Ferrari. “Dat speelde zeker een rol”, zegt hij. “Maar het ligt ook voor een deel aan het karakter van de baan. Die lijkt de auto redelijk te passen dit weekend.” Toch kan Ferrari een hoop leren van de goede prestaties op de Red Bull Ring, denkt Leclerc. “We blijven heel hard werken om te begrijpen wat we hier goed hebben gedaan en om dit soort prestaties in de toekomst vaker te reproduceren.”