Binotto: ‘Hoop dat we Formule 1 naar Mugello kunnen brengen’

Ferrari-teambaas Mattia Binotto zegt dat Mugello een ‘geweldige show’ zou kunnen bieden als dit Italiaanse circuit, waar Ferrari de eigenaar van is, op de kalender komt. De Italiaan hoopt dat de Formule 1 naar Mugello zal komen en hij hoopt dat bij die speciale race, het zou de duizendste Formule 1-race zijn voor Ferrari, fans aanwezig kunnen zijn.

De Formule 1 kijkt naar verschillende opties om de kalender zo veel mogelijk op te vullen. Circuits als het Portugese Autódromo Internacional do Algarve en het Italiaanse Imola en Mugello zouden op de wenslijst van de Formule 1 staan. Mugello zou voor Ferrari een speciale race kunnen worden: mocht de race direct na Monza volgen, dan zal Ferrari daar haar duizendste Formule 1-race vieren.

“Ik kan bevestigen dat we gesprekken hebben met de Formule 1”, geeft Binotto toe tegen Motorsport. “We hopen dat we de Formule 1 naar Mugello kunnen brengen. Wij vinden Mugello een geweldig circuit, niet alleen de duurzame kant ervan maar ook voor de coureurs. Het vergt veel van ze”, aldus de Ferrari-teambaas.

Publiek

“Ik ken het circuit goed, want ik kom er al sinds 1995 toen ik als engineer testte, uiteraard niet als coureur”, voegt Binotto toe. Volgens hem is het een leuk circuit voor de coureurs. “Het is een interessant circuit, uitdagend en snel. Coureurs genieten over het algemeen van dit circuit en zowel Seb (Vettel, red.) als Charles (Leclerc, red.) genoten ook van het circuit”, aldus Binotto.

Het liefst ziet Binotto publiek, mocht de speciale race voor Ferrari er komen. “Het zou geweldig zijn als we wat fans zouden mogen toelaten, maar daar kunnen we nog niets over bevestigen. Maar over het algemeen, mocht het zover komen dan zullen we ons best doen om er een mooie show van te maken voor de uitzending en de fans”, sluit de Italiaan af.

