Binotto kijkt uit naar samenwerking met Domenicali: ‘We zijn erg blij met Stefano’

Ferrari is erg blij met de keuze voor Stefano Domenicali. Mattia Binotto kijkt er naar uit om weer met zijn goede vriend samen te gaan werken.

Ferrari bedankt Chase Carey voor zijn diensten. “Het is een belangrijke dag voor de sport met de bekendmaking dat Stefano Domenicali de nieuwe CEO van de Formule 1 gaat worden. Namens het hele team van Ferrari wil ik Chase Carey bedanken. Hij heeft een aantal zaken goed veranderd. Zo is de relatie tussen de teams en de promotor veel beter geworden. En ook heeft hij onder moeilijke omstandigheden een kalender kunnen samenstellen voor dit jaar”, zegt Mattia Binotto in een statement van Ferrari.

Lees ook: ‘Räikkönen rijdt ook in 2021 bij Alfa Romeo, Mick Schumacher rijdt vrije training op Nürburgring’

Binotto zegt dat Stefano Domenicali de ideale opvolger is. “We zijn erg blij dat Stefano de taken van Chase gaat overnemen per 2021. Zijn talenten als een manager, de kennis die hij heeft, gecombineerd met zijn ervaring en persoonlijke kwaliteiten, dat maakt hem de ideale opvolger”, vertelt de teambaas van Ferrari.

In het verleden werkten Binotto en Domenicali samen bij Ferrari. Binotto kijkt uit naar de hernieuwde samenwerking. “Het is altijd leuk om weer met een vriend te gaan samenwerken”, aldus Binotto.

Lees ook: Mick Schumacher hoopt records Hamilton af te kunnen pakken