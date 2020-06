Binotto: ‘Leclerc was betrokken bij keuze voor Sainz’

Charles Leclerc is volgens Ferrari-teambaas Mattia Binotto betrokken geweest bij de keuze van Carlos Sainz als vervanger van Sebastian Vettel per 2021.

Dat vindt Binotto echter niet meer dan normaal, vertelt hij het Spaanse dagblad Marca. Hij vindt het zelfs ‘belangrijk’: “Ik vind het belangrijk dat hij betrokken is bij dit soort zaken en zijn feedback geeft.” Leclerc is immers ‘onderdeel van de toekomst van ons team’, haalt Binotto aan.

“We hebben ook veel in hem geïnvesteerd”, zegt Binotto over Leclerc, wiens contract afgelopen winter niet in de laatste plaats tot en met 2024 is verlengd, als beoogd kopman van het team. “Charles is een coureur waar Ferrari voor de toekomst op kan rekenen en die zich hopelijk kan ontwikkelen tot de sterkste coureur uit de Formule 1-geschiedenis.”

Tussen Leclerc en zijn huidige teamgenoot Vettel ging het daarbij vorig jaar echter niet altijd even goed. Of dat met Leclerc en Sainz beter zal gaan? “Ik denk niet dat het moeilijk zal lopen tussen ze, maar als er moeilijke momenten zijn, is het mijn job om dat te regelen.”

Toch is het zeker niet zo dat Ferrari in Sainz puur een secondant voor Leclerc heeft binnengehaald. Dat stelde Sainz zelf al (‘ik heb niet getekend als tweede coureur’) en ook volgens Binotto kan de Spanjaard zeker zelf voor de titel vechten. “Misschien niet in 2021 al, want dat moet hij de auto en het team leren kennen, maar dat is ook precies waarom we een contract voor meer dan één jaar met hem hebben getekend. Hij is heel snel, dus kan zeker kampioen worden.”

Uiteindelijk staat bij Ferrari zelf, los van wie de buitenwereld de rol van nummer één of twee toedicht, namelijk maar één waarheid voorop, benadrukt Binotto: “Ferrari komt eerst. De resultaten op de baan bepalen verder wel wie eerste of tweede is. Zo is het altijd geweest bij Ferrari.”