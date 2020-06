Sainz verzekert maar weer eens: ‘Ik heb niet getekend als tweede coureur’

Charles Leclerc heeft de touwtjes stevig in handen bij Ferrari, zoveel is duidelijk. Teamgenoot Sebastian Vettel moet na 2020 het veld ruimen om plaats te maken voor Carlos Sainz. Maar het is niet zo dat de Spanjaard zich contractueel naar de zin van zijn teamgenoot moet schikken, integendeel.

Een clausule in het contract waarin staat dat Leclerc het voordeel krijgt ten opzichte van Sainz, bestaat niet. “Ik heb niets getekend dat mij de tweede coureur maakt van het team. Er staat wel dat het team boven de coureurs staat maar dat is iets wat ik in al mijn contracten heb getekend. Er staat niets over wie de nummer 2 is bij Ferrari”, zegt Sainz in gesprek met de Spaanse krant Marca.

Toro Rosso, Renault, McLaren of Ferrari, Sainz zegt altijd het beste te willen voor het team en alle andere coureurs als rivalen te zien. “Ik zal alles geven voor Ferrari, alles wat zij nodig hebben om te winnen. De kleur van de auto maakt mij niet zoveel uit, alle coureurs benader ik op dezelfde manier. Het zijn uiteindelijk allemaal tegenstanders. Maar mocht er zich een moeilijke, ingewikkelde situatie voordoen, dan neem ik echt wel de goede beslissing. Maak je daar maar niet druk om.”

Miljoenendeal met Ferrari

Sainz maakt in 2021 de overstap naar Ferrari en heeft een tweejarig contract getekend, tot en met 2022. Naar verluidt kan hij ook op een mooi salaris rekenen: volgens de Corriere della Sera tussen de 5.5 en 6.5 miljoen euro, volgens Marca tussen de 6 en 7 miljoen euro. “Het waren vreemde onderhandelingen, zo zonder elkaar te zien”, erkent Sainz. “Ik zat thuis met mijn vader, terwijl we constant contact hielden met mijn zaakwaarnemer. Uiteindelijk hebben we het echter vrij goed gedaan”, toont hij zich tevreden met zijn deal.

Ferrari-baas Mattia Binotto zei al in Sainz de ideale toevoeging te zien van zijn coureursduo. “Carlos heeft al vijf seizoenen in de Formule 1 achter de rug, waarin hij zijn talent heeft bewezen en heeft laten zien de technische kwaliteiten te hebben en over de juiste eigenschappen te beschikken om ideaal binnen onze familie te passen”, aldus Binotto.

