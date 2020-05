Norris over laatste seizoen naast Sainz: ‘Ik zal onze band missen’

Door Sainz’ overstap naar Ferrari in 2021 wordt het grappigste duo in de Formule 1 ontmanteld. Met Norris en de Spanjaard heeft McLaren een duo dat zowel op als naast de baan de aandacht weet te trekken. Norris geniet van de band die hij heeft met zijn teamgenoot. “Dat ga ik missen.“

Lando Norris en Carlos Sainz maakten indruk in 2019. Op de baan stuurde het duo McLaren naar een vierde plaats in het constructeurskampioenschap, naast de baan trok het lollige tweetal de aandacht door plezier en grapjes. Eind dit jaar verhuist Sainz naar Ferrari, Norris krijgt met Ricciardo een waardige opvolger voor de Spanjaard.

Norris hoopt de samenwerking met Sainz in schoonheid af te sluiten. “Ik hoop dat we dit jaar toch nog een paar races mogen rijden”, vertelt hij in de In The Pink-podcast. “We kunnen het erg goed met elkaar vinden en lachen veel samen. Dat maakt het erg leuk voor beide partijen, voor hem en ook voor mij.”



Die goede relatie heeft natuurlijk zijn voordelen. “Het zorgt voor een prettige omgeving om in te werken. We komen binnen en helpen elkaar, maar tegelijkertijd zijn we nog steeds competitief en willen we elkaar verslaan, dat weet iedereen. Dat ga ik missen”, legt de Britse jongeling uit.



Met Ricciardo krijgt Norris vanaf 2021 misschien wel de grootste grappenmaker van de paddock als teamgenoot. “Hij is echt een grappige kerel en we hebben al veel gelachen”, zegt Norris. Toch kent hij de Australiër na een jaar in de Formule 1 nog niet erg goed. “We praten niet zoveel, maar in de weinige keren dat we samen tijd hebben doorgebracht in persconferenties en track parades, hebben we een aantal echt grappige momenten samen gehad.”

