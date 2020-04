Norris over tweede seizoen bij McLaren: ‘Meer respect, ook meer verantwoordelijkheid’

Lando Norris maakt zich klaar om, zonder exact te weten wanneer, te beginnen aan zijn tweede seizoen in de Formule 1. Hij voelt zich goed bij McLaren. De jonge Brit heeft én voelt meer vertrouwen na zijn debuutseizoen. “Ik word professioneler bekeken en ik krijg respect.”

Lando Norris maakte in 2019 indruk tijdens zijn debuutseizoen. De McLaren-coureur eindigde uiteindelijk als 11de in het kampioenschap. Na een jaar is Norris gewend aan de rol als uithangbord van McLaren. “Een beetje zou ik zeggen, al kan ik nog steeds veel beter autorijden dan wat dan ook.”

Na een jaar voelt Norris zich meer vertrouwd in zijn rol bij het team uit Woking. “Alleen al omdat ik het een jaar heb gedaan, krijgen mensen een beetje respect. Daarom luisteren ze ook wat meer naar me”, vertelt de jonge Brit aan Autosport. “Ik weet niet of ik mezelf kan omschrijven als veteraan, maar ik heb meer zelfvertrouwen. Omdat ik in mijn tweede jaar zit, en tegelijk ook mijn tweede seizoen bij McLaren, word ik professioneler bekeken en krijg ik meer respect.”

Ik kan niet meer de rookie zijn die altijd ‘ja’ zegt en het met iedereen eens is.

Meer respect betekent ook meer verantwoordelijkheid in Norris’ geval. “Stel dat je de auto op een bepaalde manier wil ontwikkelen, dan je weet dat je acties en de dingen die je zegt consequenties hebben. Geen consequenties misschien, maar ze leiden er alleszins toe dat iets beter of slechter gaat”, legt Norris uit. “Ik moet dus wat preciezer zijn met de dingen die ik zeg. Ik kan niet meer de rookie zijn die altijd ‘ja’ zegt en het met iedereen eens is.”

