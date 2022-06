Ferrari-teambaas Mattia Binotto maakt zich zorgen om de betrouwbaarheid van de Italiaanse krachtbronnen, nadat zowel Ferrari als haar klanten met problemen te maken hebben gehad. Tegelijkertijd hoopt hij dat zijn Red Bull-tegenhanger Christian Horner zich méér zorgen maakt. “Want de betrouwbaarheid speelt een hoofdrol in dit kampioenschap.”

Aan de andere kant, zo nuanceert Binotto dat gelijk, maakt hij zich altijd zorgen om de betrouwbaarheid: “Maar als er dingen mis gaan, is dat niet fijn”, doelt hij tegenover Motorsport op de recente problemen, onder meer bij Ferrari’s titelkandidaat Charles Leclerc in Spanje. De Monegask viel daar terwijl hij op kop reed uit met motorpech, wat dure punten kostte. De turbo en MGU-H van die motor zijn ook afgeschreven.

“De betrouwbaarheid speelt ook al een hoofdrol in het kampioenschap”, beseft Binotto, die voor hij teambaas werd jarenlang zelf de scepter zwaaide op Ferrari’s motorafdeling. “Wij zijn in Spanje uitgevallen, terwijl Red Bull al drie uitvalbeurten heeft laten noteren”, verwijst hij naar Max Verstappens nulscores door technisch malheur in Bahrein en Australië, en Sergio Pérez die ook uitviel in Bahrein. “Betrouwbaarheid is, net als performance vinden, altijd een uitdaging.”

Behalve Ferrari zelf, zijn ook klantenteams Haas en Alfa Romeo echter al getroffen door motorpech. Het lastige met motorproblemen, vervolgt Binotto, is dat het vaak tijd kost ze op te lossen, al wil hij niet specificeren of het om incidenten of structurele issues gaat. De Ferrari-teambaas wil zich hoe dan ook niet te veel zorgen maken, benadrukt hij. “Ik hoop ook dat Red Bulls Christian Horner zich meer zorgen maakt!”, besluit hij met een knipoog.

