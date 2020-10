Binotto: ‘Maar ruimte voor één Ferrari-protegé volgend jaar’

Nu Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi bij Alfa Romeo blijven, kunnen de Ferrari-talenten (Callum Ilott, Mick Schumacher en Robert Shwartzman, red.) alleen nog maar naar Haas, maar het lijkt erop dat slechts één van de Ferrari-talenten volgend jaar in de Formule 1 te vinden is, zo laat Mattia Binotto weten.

Haas lijkt voor Nikita Mazepin te kiezen en dus blijft er theoretisch gezien nog maar één stoeltje over. Eén Ferrari-talent gaat waarschijnlijk met dat stoeltje aan de haal en dus blijven twee talenten teleurgesteld achter.

“Helaas is er niet voor iedereen ruimte, ook al doen ze het allemaal fantastisch in de Formule 2. Eén talent krijgt waarschijnlijk het stoeltje en voor de twee anderen moeten we een oplossing vinden”, zegt Binotto.

De beslissing wordt volgens hem snel gemaakt. “We gaan niet tot het einde van het seizoen wachten. We verwachten binnen een paar weken duidelijkheid”, aldus de teambaas van Ferrari.

