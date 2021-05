Ferrari-teambaas Mattio Binotto is niet blij met het commentaar van de Sky Italië-commentator, die focust op de tekortkomingen van zijn team.

Carlo Vanzini uit geregeld kritiek op Ferrari voor het niet kunnen leveren van een kampioenschapswaardige auto. De man die het commentaar verschaft op Sky Italië vindt dat het team Charles Leclerc in de steek laat. Binotto vindt dat het commentaar afdoet aan de prestaties van het team. “Het doet geen eer aan het team, want ik denk dat het een teamprestatie is”

Binotto vindt dat Ferrari de afgelopen winter grote stappen heeft gezet. “Vorig jaar werden we hier nog op een ronde gezet, dus de progressie is duidelijk”, zegt hij. Charles Leclerc werd vierde en wist Valtteri Bottas de eerste stint achter zich te houden. Carlos Sainz eindigde zevende in Spanje. “Maar ik denk dat we de inzet van het team hier moeten erkennen. Dit is een teamprestatie, niet alleen van de coureurs”, aldus Binotto.

Vanwege de knappe prestaties van Leclerc, die het hele seizoen nog niet lager dan zesde eindige, denkt Vanzini dat de Monegask al voor titels had kunnen vechten als hij een betere auto zou hebben. Leclerc zelf uitte ook frustratie over de boordradio op zondag. Hij wilde graag het gevecht met Bottas aan gaan, maar Ferrari gaf hem de tijdens van de coureurs achter hem door.

“Charles is geweldig in een een-op-een duel”, zegt Binotto. “Hij had een goede start en hield Bottas achter zich. Maar we wisten dat onze race niet met hem was. Toen hij stopte, gingen wij onze eigen gang”. Ferrari is dit seizoen verwikkeld in een strijd met McLaren voor de derde paats in het constructeurskampioenschap. Een beter resultaat ten opzichte van dat team was belangrijker.

Daniel Ricciardo werd zesde, voor de tweede Ferrari van Sainz. Sainz kon na een slechte start de man van McLaren niet verschalken. “Ricciardo is een geweldige coureur”, zegt Binotto over de Australiër. “Hij zal er het hele seizoen zijn, dus we zullen ook met hem moeten afrekenen.” De teambaas van Ferrari spreekt genoeg vertrouwen uit in beiden zijn coureurs: “We kunnen rekenen op onze rijders, ze zijn allebei erg sterk.”