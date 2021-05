FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Na de Grand Prix in Spanje is men in het buitenland vooral onder de indruk van het strategische meesterplan van Mercedes.

Het Engelse The Sun steekt de bewondering voor Lewis Hamilton niet onder stoelen of banken. De krant gaat zelfs zover om Damon Hill te citeren, die Hamilton “een van de meest getalenteerde mensen op aarde” noemt. In Engeland gelooft men nog steeds dat de Mercedes niet de snelste auto is, wat de prestaties van van de Brit nog uitzonderlijker maakt. Ook de Daily Mail heeft er een handje van om Hamilton te prijzen: “Excuses aan Beethoven, Shakespeare, Caravaggio en Einstein, maar niemand van jullie had 22 seconden binnen 24 ronden goed kunnen maken om de Spaanse Grand Prix te winnen.”

Lees ook: Team voor team GP Spanje 2021: Hamilton te sterk, Alonso stelt teleur in eigen huis

“Tovenaars van de tactiek” noemt Gazetta dello Sport het team van Mercedes. Zelfs in Engeland weet men dat Hamilton het niet alleen deed. “Afgezien van Hamilton’s talent op de baan, was het een masterclass van de Mercedes-wiskundigen aan de pitmuur en op hun hoofdkantoor in Brackley”, schrijft The Sun. Marca in Spanje noemt de tweede stop van Hamilton een ‘meesterzet’. Het Duitse Bild kopt met “Slim tegen snel.” Het Franse l’Équipe spreekt van een ‘lesje in tactiek’, waar de Daily Mail nog vindt dat het Hamilton was die Max Verstappen ‘Spaanse les’ gaf.

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

Er zijn echter ook negatieve opmerkingen over Mercedes. Marca is van mening dat Toto Wolffs geklaag bij de wedstrijdleiding niet gepast was. Ook de in de weg rijdende Valtteri Bottas kreeg de nodige kritiek te verwerken. “Mercedes-buitenbeentje Bottas lijdt onder schaduw van Hamilton”, aldus de Daily Mail. The Sun gebruikte het moment om het verschil tussen Hamilton en zijn teamgenoot te illustreren: “Hamilton drong uiteindelijk door met een actie die klasse uitstraalde en de kloof in talent liet zien die tussen de twee bestaat”. De krant gelooft wel dat er een contractverlenging tussen Hamilton en Mercedes aankomt: “Dat smaakt naar Mer.”

Lees ook: Sirotkin: ‘Lijkt erop dat Verstappen als enige optimaal met de Red Bull kan presteren’

Marca vindt dat Verstappen de overwinning verdiende. De Nederlander was foutloos, maar kon de fouten van zij team niet overkomen: “Hamilton ontzegt Verstappen overwinning in Spaanse Grand Prix.” Gazetta vindt de titelstrijd ook nog niet gestreden: “Ondanks de drie overwinningen van de wereldkampioen is het WK open en spannend dankzij de Nederlander.” De felle strijd brengt hoge kijkcijfers mee, merkt ook het l’Équipe op, die schrijft over meer dan 1.2 miljoen kijkers in Frankrijk.

Lees ook: Hamilton wil nieuw contract tekenen voor de zomerstop

Verder is er in Bild nog aandacht voor de prestaties van Duitsers Schumacher en Vettel, die aan twee heel verschillede seizoenen bezig zijn. In Frankrijk en Italië zijn de media enthousiast over de goede prestaties van Leclerc en Ferrari dit seizoen. Ook geeft Marca nog een pluim aan Sergio Perez, die met zijn actie op Ricciardo de ‘mooiste inhaalmanoeuvre van de dag had.’