Binotto staat nog steeds achter keuze voor Sainz: ‘Is de juiste beslissing’

Mattia Binotto is nog steeds tevreden met de keuze om Carlos Sainz te contracteren voor 2021. Het is volgens hem de juiste beslissing geweest.

Het was een grote verrassing toen Ferrari aankondigde om het contract van Sebastian Vettel niet te verlengen. Tijdens de wintertesten had teambaas Mattia Binotto nog aangegeven dat Vettel dé nummer één was van Ferrari voor het stoeltje naast Charles Leclerc. Drie maanden later werd het vertrek van Vettel en de komst van Carlos Sainz aangekondigd. Mattia Binotto staat nog steeds achter die beslissing.

“We hebben onze keuze gemaakt. Het is denk ik de juiste keuze geweest. Ik ben erg blij dat Carlos het team komt versterken”, zegt Mattia Binotto in gesprek met Formula 1. “Ze (Charles Leclerc en Carlos Sainz, red.) zijn allebei nog erg jong, ook al hebben ze al wat ervaring. We kijken niet alleen maar naar overwinningen, we willen een solide basis creëren”, aldus de teambaas van Ferrari.

Binotto is blij dat Vettel een zitje bij Aston Martin heeft veroverd. “Ik was erg blij toen dat nieuws naar buiten kwam. We hebben hem de kans gegeven door hem in een vroegtijdig stadium duidelijkheid te geven. Zo had hij een kans om elders een stoeltje te vinden. Het feit dat hij een stoeltje heeft gevonden is voor ons ook een succesje”, zegt Binotto.

“Ik ben echt heel blij voor hem als coureur, persoon en ben ook blij voor de Formule 1. Het is belangrijk om hem in de Formule 1 te houden”, vertelt de Zwitserse-Italiaan.

