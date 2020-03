Binotto stemt ondanks ‘nadeel’ in met uitstel 2021-regels: ‘Signaal voor de toekomst’

Mattia Binotto zegt dat het uitstellen van de 2021-regels nadelig is voor Ferrari. De Italiaan zegt dat de noodzaak van de ingreep momenteel belangrijker is dan de gevolgen voor zijn team. “We mikken op het behoud van het DNA van de Formule 1, wat competitie en meten met de concurrentie betekent.”

In navolging van de coronacrisis besloot de Formule 1 anderhalve week geleden de regelrevolutie van 2021 met een jaar uit te stellen. “We hopen hiermee de financiële lasten van teams te verlichten. Vooral in een tijd als deze waarin de inkomsten sterk terug zouden kunnen lopen omdat we minder gaan racen dit jaar”, aldus de Formule 1.

Volgens Mattia Binotto is die beslissing nadelig voor Ferrari. “Gezien de huidige basis en de feedback tijdens de wintertesten denken we niet dat we voordeel hebben van deze keuze. Het was geen makkelijk besluit, maar het moest genomen worden”, vertelt Binotto aan Sky Italia. “Het is een bijzondere periode en het is belangrijk om een verantwoordelijk signaal voor de toekomst te geven.”

Concreet betekent het uitstel van de 2021-regels dat de teams volgend jaar vasthouden aan het chassis van dit jaar. Aerodynamische ontwikkeling blijft toegestaan, al is het voorlopig onduidelijk in welke mate. “Dat moeten we nog tot in detail bespreken. We overleggen daarover met de teams en met de FIA om te bepalen wat wordt bevroren en wat open blijft voor ontwikkeling.”

Wat de exacte regels zijn voor 2021 moet dus nog blijken, maar volgens Binotto is het streven duidelijk. “We mikken op het behoud van het DNA van de Formule 1, wat competitie en meten met de concurrentie betekent”, aldus de Ferrari-teambaas.

