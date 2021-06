Ferrari veroverde in Bakoe dankzij Charles Leclerc voor het tweede raceweekend op rij de polepositie. Ook teamgenoot Carlos Sainz zat er tijdens de kwalificatie in Azerbeidzjan goed bij met een vijfde plaats. Volgens Mattia Binotto bewijst Ferrari met zo’n prestaties dat de snelheid die het team in Monaco toonde, niet eenmalig was. “Dit bewijst dat het team stappen blijft zetten.”

Na de Grote Prijs van Monaco, waar Charles Leclerc de polepositie veroverde en Carlos Sainz als tweede finishte, oogt Ferrari ook op de straten van Bakoe sterk. Op zaterdag veroverde Leclerc voor het tweede raceweekend op de pole, Carlos Sainz moest op P5 drie tienden toegeven op zijn teamgenoot. Volgens teambaas Mattia Binotto bewijst Ferrari zo dat het team progressie blijft boeken met de SF21.

“Het geweldig dat we hier onze prestatie van Monaco bevestigen”, reageert Binotto na de kwalificatie voor de camera van Sky Sports. “Ja, het is net als in Monaco een stratencircuit, maar de omstandigheden zijn toch wel heel anders. Het team bewijst dat we goed in vorm zijn, onze coureurs doen hetzelfde. Dat is geweldig nieuws.”

Ferrari start in Bakoe dus vanaf de eerste en vijfde plek, maar volgens Binotto was er zelfs een betere uitgangspositie mogelijk. “Carlos was zijn rondje aan het verbeteren toen hij crashte, dus hij had nog beter kunnen doen.” Toch moet de Ferrari-teambaas toegeven dat zijn team niet gedacht had zo sterk voor de dag te komen op het Baku City Circuit. “We hadden niet verwacht zo snel te zijn hier, maar na gisteren hadden we wel vertrouwen dat we goed konden presteren vandaag. Dit bewijst dat het team stappen blijft zetten”, oordeelt Binotto.

Kan Ferrari haar sterke kwalificatie op zondag omzetten in een mooie lading punten? Binotto denkt alvast van wel. “We kunnen sterk zijn morgen. Maar we weten ook dat Bakoe soms rare resultaten oplevert. Het zal een lange race zijn, de eerste ronde zal het resultaat niet bepalen”, voorspelt de Ferrari-teambaas. “We verwachten rode vlaggen en safety cars, dus laten we afwachten wat er gebeurt. Hopelijk haalt Charles de start en we zullen Carlos’ auto goed controleren”, besluit Binotto met een knipoog naar de GP van Monaco.

