Ferrari-teambaas Mattia Binotto is onder de indruk van de vooruitgang die Ferrari op het gebied van de krachtbron heeft geboekt. Het is volgens de Italiaan zelfs de ‘grootste stap vooruit in 25 jaar’.

Ferrari klom dit jaar uit een dal na twee tegenvallende seizoenen, waarin het team vermogen tekortkwam om competitief mee te strijden. Dit seizoen beschikt het team echter over de krachtbron om weer vooraan mee te doen en hebben ze vier zeges en acht polepositions behaald.

De vooruitgang ten opzichte van vorig jaar is groot en dat stemt teambaas Mattia Binotto gelukkig. “We hadden wat meer duidelijkheid over de krachtbron omdat we wisten waar we stonden met onze krachtbron en de regels waren consistent”, zegt Binotto in gesprek met Motorsport.com. “We hebben ons op het gebied van de krachtbron grote doelen gesteld.”

Ferrari is er volgens Binotto in geslaagd om die doelen te bewerkstelligen. “Wat ik heb gezien in de ontwikkeling van de krachtbron voor dit seizoen, heb ik in 25 jaar in Maranello nog nooit gezien”, benadrukt hij hoe indrukwekkend de stap vooruit is. “Dat laat maar zien dat het team in staat is om te leveren”, aldus de Italiaan.

Op het gebied van vermogen heeft Ferrari dus een stap vooruitgezet, maar op het gebied van betrouwbaarheid heeft het Italiaanse team nog wat te verbeteren. Zo zag het team Charles Leclerc in Spanje en Azerbeidzjan van de leiding uitvallen door motorpech en viel Carlos Sainz in Oostenrijk uit terwijl hij op koers lag om de tweede plek van Max Verstappen over te nemen.

Of Ferrari te veel heeft gefocust op de performance van de krachtbron, wetende dat er een bevriezing van de motorontwikkeling is? “Ik weet niet of we te veel hebben gepusht, omdat je nooit genoeg kunt pushen om performance te vinden”, stelt Binotto. “Natuurlijk zullen de de performance prioriteren.” De teambaas weet namelijk ook: “De betrouwbaarheid kan nog altijd verbeterd worden.”