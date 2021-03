Binotto verwacht beter 2021 voor Ferrari: ‘Niet meer zo in het nadeel als vorig jaar’

Mattia Binotto is ervan overtuigd dat Ferrari een van haar grootste zwakke punten heeft opgelost in aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen. Volgens de Italiaanse teambaas heeft Ferrari het gebrek aan topsnelheid op de rechte stukken weggewerkt. “We lijken niet meer zo in het nadeel te zijn als vorig jaar.”

Met een zesde plaats in het constructeurskampioenschap beleefde Ferrari in 2020 zijn slechtste seizoen sinds 1980, toen de Scuderia tiende eindigde. Oorzaak voor het moeizame 2020 waren de krachtbron die onder verwachting presteerde, maar ook de auto die teveel drag creëerde. Teambaas Mattia Binotto stelde tijdens de wintertest in Bahrein dat zijn team die problemen op zijn minst deels heeft opgelost.

“We weten hoe de motor loopt op de testbank, maar pas wanneer je de motor in de auto monteert en ermee de baan opgaat, kun je de relatieve snelheid ten opzichte van anderen zien”, vertelt de Italiaan aan Crash. “Vorig jaar, toen we hier waren voor de race, misten we veel snelheid op de rechte stukken. We kwalificeerden ons niet eens voor Q3 en waren een eind verwijderd van pole.”

Tijdens de wintertest afgelopen weekend zag de Ferrari er beter uit op het Bahrain International Circuit. “Als ik nu naar de data kijk dan denk ik dat het met de snelheid op het rechte stuk in ieder geval goed zit. We lijken niet meer zo in het nadeel te zijn als vorig jaar”, oordeelt Binotto, die de vooruitgang aan zowel een betere motor als een betere aerodynamica toeschrijft. “Laat ik zeggen dat beide aspecten hebben bijgedragen aan het verbeteren van onze snelheid op de rechte stukken”, aldus de Ferrari-teambaas.

