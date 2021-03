Leclerc: ‘Nieuwe Ferrari en nieuwe motor voelen vrij goed aan’

Ferrari’s nieuwe bolide, de SF21, voelt volgens Charles Leclerc vrij goed aan – en voor de verbeterde motor achterin geldt volgens de Monegask hetzelfde.

Of de onder handen genomen motor ook echt beter is vergeleken met de nieuwe exemplaren van Mercedes, Honda en Renault, dat is echter moeilijk te zeggen, zegt Leclerc. “Dat komt door de lastige baanomstandigheden hier”, doelt hij op de hitte, wind en zandstorm van vrijdag in Bahrein.

Wat de SF21 zelf betreft, toont hij zich voorzichtig positief. “De eerste indrukken zijn goed.” Ook hierbij verwijst hij als kanttekening naar de lastige omstandigheden, maar: “We zien veelbelovende voortekenen.”

Ferrari dient zich in 2021 op te richten, na een rampzalig 2020 waarin het slechts zesde werd in het WK en maar drie podiumplekken pakte. Met name de motor was een pijnpunt voor Ferrari, dat sinds het begin van 2020 een aantal reorganisaties doorgevoerd.

Nieuw bij Ferrari is natuurlijk ook Carlos Sainz, de vervanger van Sebastian Vettel als teamgenoot van Leclerc. Toch is het niet zo dat Leclerc nu de nummer één is, legt hij uit. “Het klopt dat ik al langer bij Ferrari zit, maar we hebben geen nummer één of twee. Niemand is als teamleider aangewezen.”