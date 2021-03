MSC – Mick Schumacher brengt ook de iconische afkorting van zijn vader terug: ‘Ik wilde dat’

Het wordt elke nieuwe coureur gevraagd wanneer hij de Formule 1 betreedt: hoe wil je dat we je naam in drie letters afkorten? Mick Schumacher hoefde er niet lang over na te denken: hij gaat voor het beroemde MSC van zijn vader Michael. “Ik denk dat het voor iedereen leuk is dat terug te zien.”

MSC – de drieletterige afkorting stond jarenlang bovenaan menig tijdentabel en rangschikking in de Formule 1. Iedere fan en volger die er een blik op wierp, wist gelijk wat het betekende: recordkampioen Michael Schumacher maakte de dienst weer uit, stond weer bovenaan.

Toen de Formule 1 het drieletterige format introduceerde, was Michael niet de enige Schumacher in de Formule 1. Broer Ralf (de oom van Mick) was destijds ook in de koningsklasse actief. Om verwarring te voorkomen werd het dus geen SCH, maar MSC – Michael Schumacher. En RSC voor Ralf.

Nu hij zijn Formule 1-debuut maakt, brengt Mick Schumacher dus niet alleen de achternaam, maar ook de iconische afkorting van zijn vader terug. “Ik wilde dat zelf”, antwoordt hij in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine.

“Ik heb er een emotionele band mee”, vertelt de zoon van de zevenvoudig wereldkampioen, die nog een andere goede reden opgeeft: “Ik denk ook dat het voor iedereen die kijkt leuk is om die letters terug te zien”, en zo natuurlijk ook gelijk even aan zijn vader te denken.

Van SCH naar MSC, van VES naar VER

Een opvallende kanttekening nog: Mick Schumacher werd in de Formule 2 wel als SCH afgekort, terwijl hij eind 2020 bij een test voor Haas ook SCH heette. Grappig genoeg was Max Verstappen in 2015 en 2016 VES – omdat Jean-Eric Vergne VER nog geclaimd had. Pas in 2017 werd Verstappen VER.

