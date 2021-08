Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft voor de tweede seizoenshelft een duidelijk doel voor Carlos Sainz: meer hele weekends zonder problemen doorkomen.

Niet dat Sainz de fouten opeenstapelt, maar volgens Binotto heeft er elk weekend – ‘of het nou in de kwalificatie, bij de start of in de race is’ – wel een foutje tussen gezeten. “Het is hem nog niet gelukt een compleet weekend af te werken”, vertelt de Ferrari-chef Autosport.

Sainz weet dat ook zelf wel, zegt Binotto. “Hij weet ook wel wat ik voor de tweede seizoenshelft van hem verwacht”, doelt Binotto op het hebben van meer clean weekends. “Hij heeft dat ook zelf gezegd.” Volgens Binotto wordt het ook vanzelf makkelijker foutloze weekends te hebben, naarmate Sainz het team en de auto beter leert kennen.

“Hopelijk lukt het hem binnenkort zo’n weekend te hebben. Ik denk dat dit ook belangrijk voor hem is.” Wat Binotto overigens niet heeft verrast, is dat Sainz geregeld zijn goede kwalificatiesnelheid én sterke race pace heeft getoond – ook al lukt dat dan niet allebei elk weekend.

“Het heeft me niet verrast, omdat we hem uitvoerig hebben geanalyseerd voor we hem een contract aanboden. We wisten al dat hij een sterke, constante racer was. Net zoals we wisten dat hij snel was. Je mag niet vergeten dat hij in zijn eerste jaar naast Max Verstappen reed en het goed deed. Net als de afgelopen jaren naast Lando Norris.”

