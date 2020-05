Binotto verwacht Vettel ook na 2020 in Formule 1: ‘Hij is zo gepassioneerd door deze sport’

Mattia Binotto denkt dat Sebastian Vettel na zijn afscheid bij Ferrari actief zal blijven in de Formule 1. Volgens de Ferrari-teambaas is de Duitser “zo gepassioneerd” door de sport. Maar tot die tijd krijgt Vettel de kans in schoonheid afscheid te nemen van Ferrari. “We zullen onze coureurs de ideale auto moeten geven om optimaal te kunnen presteren.”

Meteen na de bekendmaking van de scheiding tussen Vettel en Ferrari begonnen de speculaties over de toekomst van de Duitser. Blijft Vettel actief in de koningsklasse van de autosport of gaat de hij op pensioen? Volgens Ferrari-teambaas Binotto wordt het het eerste.

“Wat de toekomst van Vettel betreft… Ik denk dat hij zo gepassioneerd is door deze sport dat hij ermee zal willen verdergaan, al heeft hij een paar dingen om over na te denken”, vertelt Binotto aan Sky Sports Italia.

Voor Vettel afscheid neemt van de Scuderia rijdt de Duitser natuurlijk nog een seizoen in Ferrari-rood. “Ik verwacht dat hij het dit jaar heel goed zal doen, want hij is een geweldige professional en we respecteren hem”, gaat Binotto verder. “We zullen onze coureurs de ideale auto moeten geven om optimaal te kunnen presteren.”

Binotto komt bij de Italiaanse zender ook even terug op de scheiding tussen zijn team en Vettel. “Ik denk dat dit de juiste keuze is voor hem en voor ons”, herhaalt de Italiaan. “Hij heeft zes jaar bij Ferrari gezeten, het team heeft een speciaal plekje in zijn hart. We hebben een goede relatie met hem, wat niet vanzelfsprekend is als er een scheiding is.“

