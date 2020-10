Binotto: ‘We gaan niet terug naar de auto van vorig jaar’

Ferrari kent een desastreus 2020 met slechts twee podiums uit de eerste elf races en slechts een zesde plaats in het constructeurskampioenschap. De SF1000 is geen wonderauto, maar Ferrari blijft de huidige auto updaten en gaat niet terug naar de 2019-bolide, de SF90.

Vorig jaar was Ferrari nog de grootste tegenspeler van Mercedes met negen pole positions en drie overwinningen, maar dit jaar worstelt Ferrari om door te gaan naar Q3 en heeft de renstal al moeite om punten te pakken in de race. Ook achter de schermen zou het rommelen. Naar verluidt zou er spanning zijn tussen teambaas Mattia Binotto en ontwerper Simone Resta. Daar wil Binotto niets over zeggen.

“Op dit moment is het belangrijk om gefocust te blijven”, vertelt Mattia Binotto aan Sky Deutschland. “We moeten ons blijven concentreren op het werk en op het brengen van updates”, aldus de teambaas van Ferrari.

Ferrari gaat niet terug naar de SF90, benadrukt de Zwitserse-Italiaan. “De auto is zoveel anders nu. Je kan niet zomaar onderdelen van de ene op de andere auto zetten. Dat is gewoon niet mogelijk”, stelt Binotto.

