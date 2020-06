Binotto wil Vettel wel bij Mercedes zien: ‘Zou blij voor hem zijn’

Teambaas Mattia Binotto heeft geen plek meer voor Sebastian Vettel bij ‘zijn’ Ferrari, maar zou blij zijn voor de Duitser als hij bij Mercedes kan instappen.

Vettel en Ferrari kwamen er afgelopen winter niet uit tijdens onderhandelingen over een nieuw contract, met de Scuderia die Carlos Sainz al heeft aangekondigd als zijn vervanger voor 2021.

Voor de 32-jarige Vettel lijkt het – mits hij zelf door wil racen, uiteraard – lastig een aantrekkelijk zitje te vinden. Op papier heeft kampioenschapsteam Mercedes er twee in de aanbieding, maar daar staan de huidige coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas én juniorcoureur George Russell voor hem in de rij.

Binotto heeft ‘de geruchten over Vettel naar Mercedes’ echter ook gehoord, vertelt hij in interview met Marca. “Ik zou heel blij voor hem zijn als we hem volgend jaar in een Mercedes terugzien”, zegt Ferrari’s teambaas daarover, om dat gelijk nog maar eens te benadrukken: “Echt waar.”

Volgens Binotto zou het ook echt ‘een verlies’ zijn als Vettel geen zitje weet te vinden voor 2021, aangezien hij een viervoudig kampioen is en Ferrari hem ondanks dat de wegen straks scheiden ‘van hem houdt en hem waardeert’.

Om diezelfde reden verwacht Binotto geen problemen met Vettel nu bekend is dat hij de renstal uit Maranello na dit jaar verlaat. “Sebastian is een geweldige kerel en een absolute professional met veel verantwoordelijkheidsgevoel. Ik weet zeker dat hij zijn laatste Ferrari-jaar zo sterk mogelijk wil finishen met het team, dus ik verwacht geen onwenselijk gedrag.”

