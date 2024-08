De zomerstop is officieel voorbij en de Formule 1 maakt zich op voor de tweede helft van de kalender. Volgens Max Verstappen is zijn vakantie ‘voorbijgevlogen’. Niet getreurd, de Nederlandse kampioen krijgt later dit jaar nog een aantal pauzes. Omdat dit ongekend lange seizoen eindigt met twee triple-headers worden er straks nog eens twee stops ingelast.

In aanloop naar de GP van Nederland werden de coureurs gewezen op de ‘bizarre’ agenda van 2024. Met name aan het einde van het jaar zullen de coureurs het erg druk krijgen. Eind september krijgt de Formule 1 opnieuw drie weken vrij, om vervolgens drie weekenden op rij te racen. Ook in november is het een aantal weken stil, gevolgd door een laatste triple-header.

“Ik realiseerde me in eerste instantie niet dat er nog pauzes zouden zijn”, reageerde Esteban Ocon. “Ik denk dat de Formule 1 en de FIA dat goed hebben uitgedacht. Triple-headers zijn gewoon heel erg zwaar en iedereen krijgt ook nog eens te maken met jetlag. Het is goed om dan de ruimte te krijgen om de batterij nog eens op te laden. Natuurlijk maakt dat het seizoen ook extra lang, dus het heeft ook zijn nadelen. Maar ik ben blij dat we dit kunnen proberen.”

Voor het team van Ocon is de tweede seizoenshelft extra uitdagend; Alpine kreeg gedurende de zomerstop een nieuwe teambaas aangewezen. De Britse Oliver Oakes kwam over van Formule 2-team Hitech GP. “Hij heeft heel veel werk te doen”, aldus Ocon. “Het is nooit makkelijk om midden in het seizoen de baas te worden van een nieuw team. Maar ik weet dat hij heel veel in zijn mars heeft, dus ik ben ervan overtuigd dat hij snel zijn draai zal vinden.”

