Bleekemolen over die zege op Le Mans met Verstappen: ‘Jos is een vechter’

Er was onderling respect maar het kon binnen het team ook knetteren. Jeroen Bleekemolen herinnert zijn overwinning in de 24 uur van Le Mans met Jos Verstappen nog goed. Bleekemolen, ook dit jaar weer deelnemer, haalt in een speciale aflevering van Paddockpraat, de podcast van FORMULE 1 Magazine, herinneringen op aan 2008 toen de twee samen met ondernemer Peter van Merkesteijn de LMP2-klasse wonnen op het Circuit de La Sarthe.

Verstappen en Bleekemolen maakten een paar jaar daarvoor al eens kennis bij Team Nederland dat aan de A1 GP meedeed.”Ik weet nog goed dat we op Silverstone aan het trainen waren. Hij mocht de hele dag rijden want hij moest toen racen”, vertelt Bleekemolen in de speciale Le Mans-aflevering van Paddockpraat. “Ik kreeg aan het einde van de dag nog een run op oude banden. Hup spring erin, je hebt 10 minuutjes. Ik reed toen een vergelijkbare tijd als Jos en zijn reactie vond ik toen heel mooi. Hij had gewoon zoiets van, ‘Hé, die geeft gas, dat vind ik gaaf.'”

Luister hier de gehele Le Mans-special met Jan Lammers, Allard Kalff en Jeroen Bleekemolen

Luister hier (via iTunes of Google Podcast)

Lees ook: Door de lens van Peter: de McLaren-test van Jos Verstappen op Silverstone

‘Jos is een vechter’

Enkele jaren later maakt Bleekemolen zijn illustere landgenoot nog eens van dichtbij mee toen de twee samen met ondernemer Peter van Merkesteijn meededen aan de 24 uur van Le Mans. “Jos is geen standaard iemand, het is een apart type. Een vechter. Hij wilde vlak voor de race toen nog vertrekken. Hij had afspraken gemaakt in de winter dat hij de race zou starten. En toen werd er gezegd, jij doet de kwalificatie en Jeroen mag starten. Die heeft ook al een paar keer meegedaan. Toen ging hij helemaal los op het team maar zei ook tegen mij: ‘Dit heeft niets met jou te maken, ik heb dit afgesproken met het team.’ Hij is uiteindelijk gelukkig gebleven en we hebben die race gewonnen.”

Duidelijk was dat de aandacht van Verstappen ook toen al gedeeltelijk bij zoon Max lag. “Die begon net met racen”, herinnert Bleekemolen. “Tijdens de stint begon hij te praten over de carburateurs van Max, die en die motor moest erop. Ik moet wel zeggen, ik heb echt wel veel geleerd dat weekend. Misschien moet hij soms niet reageren zoals hij doet, dan dacht ik ook: ‘Wow, jij bent echt fel en je zit er bovenop.’ Maar het zijn soms dingen die je moeten doen. Wij hebben nooit onderling ruzie gehad, maar met anderen in het team lag hij weleens overhoop.”

Lees ook: Jos Verstappen: ‘Max was mijn levensproject’