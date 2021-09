Wat al de hele week in de lucht hing, werd vandaag bevestigd. Red Bull heeft een flink aantal nieuwe motoronderdelen in de auto van Max Verstappen vervangen en dat komt de Nederlander op een gridstraf te staan. Daarmee staat het raceweekend van de kampioenschapsleider in het teken van een inhaalrace op zondag en om daarin de schade te beperken.

“Vroeg of laat moesten we de motor toch vervangen”, reageerde de Nederlander na de tweede vrije training. De sessie stond in het teken van de lange runs ter voorbereiding op zondag, er wordt logischerwijs over de kwalificatie heengekeken. “We proberen nu gewoon een zo goed mogelijk raceauto te maken, ik hoop dat het plan slaagt maar we moeten eerst morgen maar eens afwachten hoe het wordt.”

In de ochtend was Verstappen nog derde in de eerste vrije training van het weekend, meteen leek Mercedes al duidelijk de overhand te hebben op het Sochi Autodrom. “Maar het is niet alleen het resultaat wat het besluit heeft versneld. Ik heb gisteren ook al gezegd dat we alles in overweging nemen, ook bijvoorbeeld het weer van morgen. We denken dat het het beste om de straf dan hier te pakken.”

BSR Agency

Verstappen is niet onbekend met het fenomeen van een Russische inhaalrace. In 2018 behaalde hij nog een vijfde plek na van de 19e te zijn gestart. “Maar toen waren de verschillen naar het middenveld wel iets groter dan nu. Het zal hoe dan ook lastig worden. Maar we moesten de straf toch een keer krijgen, hier of ergens anders. We gaan er nu gewoon het beste van maken in de race.”

De veranderende verhoudingen tot het middenveld die Verstappen aanhaalde, werden ook zichtbaar in de vrije training. Op een gegeven moment zat Verstappen vast achter de Williams van Nicholas Latifi: “Het is met mijn topsnelheid echt onmogelijk om in te halen.”

