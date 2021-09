Valtteri Bottas heeft de smaak te pakken op het Sochi Autodrom. In de tweede vrije training was de Fin net als in de eerste sessie eerder vandaag de allersnelste. Lewis Hamilton volgde op een halve tiende van zijn teamgenoot. Max Verstappen richtte zich met een nieuwe motor vooral op de racesimulaties, de Nederlander start zondag namelijk achteraan.

In de eerste kwalificatiesimulaties werd al meteen duidelijk hoe de verhoudingen dit weekend er voor lijken te staan. Mercedes heeft een honderd procent score op het Sochi Autodrom en is van zins dat dit weekend niet te willen veranderen. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton nestelden zich meteen bovenaan de tijdlijst en stonden die plek niet meer af.

Voor Max Verstappen was het een actieve sessie en al snel bleek waarom. Red Bull heeft besloten een nieuwe motor in de RB15B te hijsen met een gridstraf als gevolg. De Nederlander concentreerde zich vooral op longruns op de medium banden en sloot de vrijdag uiteindelijk af als zesde. Opvallend was nog zijn commentaar na een rondje achter een Williams: “Echt ongemogelijk om in te halen met mijn topsnelheid”, mopperde de Nederlander. Dat kan nog een reden tot zorg zijn binnen Red Bull.

Wie zich ook op de lange stints concentreerde was Charles Leclerc, hij heeft een verse Ferrari-motor aan boord maar ook voor de Monegask is het de vierde dit seizoen. Hij zal Verstappen vergezellen op de laatste rij zondag, Leclerc reed de meeste rondjes vanmiddag met een uiteindelijk tiende plek als resultaat.

Antonio Giovinazzi moet zich mogelijk over hetzelfde lot zorgen maken. De Italiaan kwam hard met zijn achterkant in de muur terecht waarna de training kortstondig werd stilgelegd. Gezien de schade aan zijn auto zouden daar zomaar nieuwe onderdelen nodig kunnen zijn. Pierre Gasly reed aan het eind van de sessie nog schade, in bocht 1 ging de Fransman hard over een sausage kerb en verloor hij zijn voorvleugel.

