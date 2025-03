Gabriel Bortoleto start in 2025 zijn eerste seizoen in de Formule 1. De Braziliaan rijdt als coureur voor Sauber, maar zou de koningsklasse niet hebben gehaald zonder de hulp van Aston Martin-coureur Fernando Alonso. Bortoleto onthult hoe de tweevoudig wereldkampioen hem op een cruciaal moment in zijn carrière heeft geholpen.

Gabriel Bortoleto staat in 2025 als één van de zes rookies op de grid. Het scheelde echter niet veel of de Braziliaan had deze droom niet waar kunnen maken. De Formule 2-kampioen maakte in de opstapklassen al veel indruk, maar het was de hulp van Fernando Alonso die de Braziliaan uiteindelijk in de Formule 1 bracht.

Bortoleto blikt tegenover Formula1.com terug op het moment dat Alonso hem hielp aan een Formule 3-stoeltje. “We wisten toen niet hoe moeilijk het was om een F3-stoeltje te krijgen”, vertelt de jonge coureur. “Het was toen nog juli en we dachten nog wel genoeg tijd te hebben. Maar toen hoorde ik dat PREMA al vol zat, en Trident ook bijna geen plek meer had.”

Gelukkig voor de Braziliaan ontmoette zijn vader toen Alonso tijdens een tripje naar de Red Bull Ring. “Fernando wist wie ik was omdat ik voor zijn team in het FRECA (Formula Regional European Championship by Alpine, red.) heb gereden. We wilden alle twee toen de samenwerking aangaan. Ze belden Trident voor me op en alles kwam toen goed. We stelden een contract op en wonnen uiteindelijk het kampioenschap.”

De tweevoudig wereldkampioen is ondertussen uitgegroeid tot een mentor voor de jonge Bortoleto, iets waar de Braziliaan erg dankbaar voor is. “We hebben een goede relatie, ook al is deze vooral professioneel. Wanneer we praten, gaat het altijd over racen. Hij heeft me in de Formule 3 en Formule 2 altijd geholpen. Het is geweldig om hem aan mijn zijde te hebben.”

