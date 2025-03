Dit F1-seizoen verwelkomen we vijf veelbelovende rookies op de grid. In de rubriek ‘Maak kennis met de F1-rookies’ introduceren we deze jonge debutanten die met hooggespannen verwachtingen naar de koningsklasse van de autosport zijn gehaald. Dit keer is het de beurt aan Gabriel Bortoleto, de 20-jarige Braziliaan die in de voetsporen treedt van meerdere Formule 1-grootheden.

In november werd bekend dat het team van Sauber, met oog op de overname door Audi, voor een compleet nieuwe line-up zou kiezen in 2025. Formule 1-veteraan Nico Hülkenberg werd al vroeg naar Hinwil gehaald, en in de nasleep van de GP van Brazilië werd bekend dat hij gezelschap zou krijgen van Gabriel Bortoleto. De jonge coureur, opgeleid door het team van McLaren, zou een paar weken later kampioen worden in de Formule 2. In 2025 maakt hij zijn debuut in de koningsklasse en wordt hij de eerste fulltime Formule 1-coureur uit Brazilië sinds Felipe Massa. Daarmee komt hij ook in een illuster rijtje vaderlandse helden terecht; denk aan Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna, Nelson Piquet en Rubens Barrichello.

Wie is Gabriel Bortoleto?

Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira – zoals hij eigenlijk heet – werd in 2004 geboren in São Paulo. Op zesjarige leeftijd stapte hij, geïnspireerd door grote held Ayrton Senna, voor het eerst in een kart. De jonge Gabriel maakte al snel furore op vier wielen. Op zijn twaalfde verhuisde hij met zijn hele gezin naar Europa, in de hoop zijn Formule 1-dromen waar te maken. In 2020 zette hij de eerste stap in het zogenaamde open-wheel racen tijdens zijn debuut in de Italiaanse Formule 4. Hij eindigde als vijfde in het kampioenschap, maar kreeg wel de kans om door te stromen naar FRECA.

De krachtigere Formule 3-auto’s bleken een uitdaging voor de jonge coureur. Bij het FA Racing-team van Fernando Alonso kwam Gabriel Bortoleto niet verder dan de vijftiende plaats in het kampioenschap. In zijn tweede seizoen stapte hij over naar het meer competitieve R-ace GP. Dankzij twee overwinningen in Spa en in Barcelona eindigde hij als zesde en stroomde hij door naar de Formule 3 met het bekende Trident Motorsport.

In het Formule 3-seizoen van 2023 was Gabriel Bortoleto een van de underdogs. Met tegenstanders als Paul Aron, Zak O’Sullivan en Franco Colapinto was de Braziliaan niet bepaald de favoriet voor de titel. Tot ieders verbazing won hij de openingsrace in Bahrein en de daaropvolgende wedstrijd in Melbourne. Gedurende de rest van het seizoen wist hij zijn voorsprong in het kampioenschap te behouden, al won hij geen races meer. Met een kampioenschap in de Formule 3 op zak debuteerde hij in 2024 in de Formule 2 met Invicta.

Fernando Alonso feliciteert Gabriel Bortoleto, toen nog in Trident-kleuren, met zijn eerste overwinning in de Formule 3 (Getty Images)

McLaren-opleiding

In aanloop naar zijn debuut met Invicta wist Gabriel Bortoleto een plekje te bemachtigen in het opleidingsprogramma van McLaren. De Britten stoomden hem het afgelopen jaar klaar voor promotie naar de koningsklasse. In de Formule 2 was hij opnieuw succesvol; na een verhitte titelstrijd met Racing Bulls-debutant Isack Hadjar won hij het kampioenschap met een voorsprong van 22,5 punten. Zijn meest indrukwekkende prestatie was de inhaalrace in Italië – de jonge Braziliaan won vanaf de tweeëntwintigste plek op de grid.

Mede dankzij zijn succesvolle stints in de Formule 2 en de Formule 3 zijn de verwachtingen hooggespannen voor de 20-jarige coureur. Met name de Braziliaans fans hopen Bortoleto snel genoeg in de voorhoede van de Formule 1 te zien. Volgens zijn voorganger, Felipe Massa, is hij in ieder geval uit hetzelfde hout gesneden als regerend wereldkampioen Max Verstappen. Beiden zouden beschikken over een ‘agressieve’ rijstijl, typerend voor coureurs van het hoogste kaliber. “Met name zijn inhaalacties zijn indrukwekkend”, zei de oudgediende tijdens het raceweekend in São Paulo. “Hij is agressiever dan andere coureurs, en ook zijn snelheid is indrukwekkend.” Gaat Bortoleto de verwachtingen waarmaken? De tijd zal het leren.

