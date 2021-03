Boterhamzakje verpest Alonso’s rentree in Bahrein

Mocht Fernando Alonso nog geen fan zijn van recyclen, dan heeft hij nu reden genoeg. Geen mechanische fout bij Alpine, maar een rondzwervend boterhamzakje beëindigde zijn race in Bahrein zondag vroegtijdig.

Alonso was bezig met een solide wedstrijd toen hij hij vanaf een zevende positie zijn race moest staken, omdat de achterremmen te heet werden. Een terugkeer in de punten leek in eerste instantie te zijn verziekt door een technisch probleem, maar na later onderzoek bleek dat een weggegooid boterhamzakje de echte schuldige was.

Lees ook: ‘Mercedes heeft de race niet gewonnen, Red Bull heeft hem verloren’

“Na de tweede stop kwam er een boterhamzakje vast te zitten in het achterremleiding van Fernando’s auto”, verklaarde Marcin Budkowski, directeur van Alpine. “Dat leidde tot hoge temperaturen en veroorzaakte wat schade aan het remsysteem. Daarom hebben we Fernando om veiligheidsredenen naar binnen gehaald.”

Alonso bekende ondanks het plastic zakje en de uitvalbeurt toch blij te zijn met zijn rentree. “Het was fijn om weer te racen, fijn om weer de adrenaline te voelen op de startgrid, het volkslied te horen… Al deze procedures waren vandaag erg emotioneel voor mij”, aldus de wereldkampioen van 2005 en 2006.

Lees ook: Rondje buitenlandse media: ‘Hamilton is nog steeds nummer 1, maar heeft een serieuze rivaal in 2021’

De Spanjaard liet verder weten nog niet op zijn best te zijn: “Het was leuk. We hadden ook een paar goede gevechten. Sommige gingen goed, sommige niet omdat we werden ingehaald. Maar ik moet meer snelheid bij mezelf vinden, meer zelfvertrouwen vinden, meer uit de auto halen, uit de remmen en de start beter uitvoeren.” Misschien ook je lunchverpakking netjes weggooien, Fernando.