Bottas aan de leiding na twee races: ‘Dit is geen slecht seizoensbegin’

Valtteri Bottas reist als leider in de WK-stand naar Hongarije. Na zijn overwinning vorige week kwam de Fin in de tweede race op de Red Bull Ring als tweede over de meet. “Ik heb de schade weten te beperken.”

Valtteri Bottas sluit de Oostenrijkse double header af met een eerste en tweede plaats. De Fin behoudt daardoor de leiding in het kampioenschap. Volgens Bottas was de tweede plaats vandaag het hoogst haalbare.

“Gisteren kon beter, tijdens de kwalificatie had ik minstens tweede moeten eindigen, dan was er vandaag een gevecht met Lewis (Hamilton, red.) mogelijk geweest.” Bottas moest echter vanaf P4 vertrekken en zag Hamilton enkel in de verte voor zich rijden.”Lewis had een goede start, nadien heeft hij de race gecontroleerd. Bovendien gebeurde er deze race niet zoveel als vorige week”, stelt Bottas vast.

Volgens de Fin stond de GP van Steiermark daarom vooral in het teken van damage limitation, het beperken van de schade. “Ik heb een mooie hoop punten gescoord, daardoor sta ik nog steeds aan de leiding van het kampioenschap.” Om die schade te beperken moest Bottas voorbij Max Verstappen op weg naar P2. “Het was een goed duel met Max, maar ik had meer snelheid doordat ik tijdens het eerste stint langer doorreed”, analyseert de Mercedes-coureur.

Met 43 punten heeft Bottas voorlopig nog maar 9 punten laten liggen. “Het is nog vroeg, maar de stand ziet er goed uit. Dit is geen slecht seizoensbegin”, stelt hij met enig gevoel voor understatement. Bottas hoopt zijn huidige vorm ook te kunnen tonen in Hongarije en de races nadien. “Ik kijk erg uit naar de komende races.”

