Bottas afgevallen: ‘Verloor drie kilo door de zwarte overall’

Het was heet tijdens de Spaanse Grand Prix. De temperatuur kwam rond de 30 graden uit. Het was voor alle coureurs geen pretje in de zinderende hitte. Valtteri Bottas had het zwaar in zijn zwarte overall en verklapte na afloop dat hij drie kilo is verloren tijdens de race.

Lewis Hamilton zei het al op zaterdag. Fysiek gezien is Barcelona nog nooit zo zwaar geweest met de snelste auto’s die we ooit gezien hebben in combinatie met de hoge temperaturen. Valtteri Bottas had het dan ook niet makkelijk op zondag.

Lees ook: Wolff looft team: ‘Blij dat we zo reageren na moeilijk weekend op Silverstone’

Al vroeg in de race zei Bottas tegen zijn race-engineer Riccardo Musconi: “Deze zwarte overalls zijn bijzonder heet.” Dat Bottas het zo warm had, kwam volgens hem door de kleurwijziging van de auto en de overall. “We hebben nu een andere kleur overalls. Het is bekend dat de kleur zwart meer van de hitte opneemt”, zei Valtteri Bottas na de race.

“Ik weet niet hoe groot het verschil is met een witte overall, maar het is nog nooit zo warm geweest in de auto. Een wit overall was vandaag met deze temperaturen beter geweest. Ik ben drie kilo verloren”, aldus Bottas.

“Ik weet dat ik van alle rijders één van de fitste ben. Ik kan het dus aan, maar het was niet comfortabel”, sluit de Fin af.

Lees ook: Hamilton zat in een roes vooraan: ‘Had niet door dat het de laatste ronde was’