Zeges zullen er nog niet meteen in zitten bij Alfa Romeo, maar Valtteri Bottas ziet wel kansen met de nieuwe regels. Het mooie van die nieuwe regels, stelt de Fin, is dat ‘alles mogelijk is’.

Bottas zal dit jaar plaatsnemen in de Alfa Romeo nadat hij vijf jaar voor Mercedes reed. De Fin zal, samen met teamgenoot Guanyu Zhou, het team naar voren willen helpen nadat het de afgelopen jaren vooral tussen middenveld en achterhoede schommelde. Met de nieuwe technische regels, die het racen zouden moeten verbeteren, zou Alfa Romeo wel eens kunnen verrassen, denkt Bottas.

“Het mooie van deze nieuwe regels, en het budgetplafond, is dat voor mijn gevoel alles mogelijk is”, zegt Bottas in gesprek met GPFans. Zeges zijn dan misschien nog een stap te ver, maar Bottas weet in ieder geval dat Alfa Romeo vooruitgang moet boeken. “Ik heb het gevoel dat Alfa Romeo hoger zou moeten staan dan waar ze nu staan, in ieder geval op basis van wat ik heb gezien bij de fabriek, de mensen en motivatie zijn er.”

“Maar dat is het mooie van de nieuwe regels: je weet het gewoon niet, dus dat is moeilijk te accepteren”, aldus Bottas, die benadrukt dat hij realistisch blijft. “We zullen niet constant voor de zeges gaan, zoals ik bij Mercedes deed. Maar constant in de punten eindigen in het eerste jaar bij het team, dat is wel mogelijk. Er zijn veel variabelen en veel zaken die invloed zullen hebben op het verloop van het seizoen”, besluit Bottas.