Valtteri Bottas is ervan overtuigd dat de derde plaats in de Grand Prix van Italië het ‘maximaal haalbare’ was. Volgens Bottas had het moeilijk geweest om de McLarens in te halen voor de zege: “Ze waren het hele weekend sterk.”

Bottas was de winnaar van de sprintkwalificatie, maar begon als laatste aan de race vanwege een gridstraf voor een motorwissel. “Het is nooit makkelijk om achteraan te starten”, zegt Bottas. “Ik zei het team dat ik op het podium zou komen en dat is wat we hebben gedaan. Ik ben blij dat we meer punten hebben gepakt dan Red Bull. We hebben het vandaag gemaximaliseerd. Het is jammer dat Lewis (Hamilton, red.) en Max (Verstappen, red.) crashten, daar verloren we wat punten. Maar van mijn kant was het erg leuk.”

Door de safetycar na de crash kon Bottas zich plots mengen in de strijd om het podium. De Fin rekende af met Charles Leclerc en leek zelfs te kunnen winnen met zijn pace, maar stuitte toen op de Red Bull van Sergio Pérez. Daar eindigde zijn inhaalrace, al kreeg hij de derde plaats in handen vanwege een tijdstraf die de Mexicaan had gekregen. Bottas is ervan overtuigd dat de derde plaats ook het maximaal haalbare was en dat het lastig zou worden om de McLarens in te halen voor de zege.

“Ik boekte snel vooruitgang in het begin op de mediums”, blikt Bottas terug op zijn indrukwekkende inhaalrace. “Toen zag ik dat de McLarens nog in de buurt waren en dat ik ze naderde. Toen ik eenmaal achter Pérez in de trein zat, probeerde ik natuurlijk wel van alles maar in de laatste ronden verloren de banden grip en dat was het wel. Maar het zou denk ik wel lastig zijn geweest om de McLarens in te halen. Ze waren het hele weekend al sterk en ze hebben zo hun sterktepunten, met name op het rechte stuk. Net als gisteren probeerde Lewis alles wat hij kon, maar hij kon er niet voorbij. Ik denk dus dat dit het maximaal haalbare was vandaag”, aldus Bottas.

