Bottas denkt nog een betere coureur te kunnen worden: ‘Ik heb mijn piek nog niet bereikt’

De wereldtitel lijkt er niet meer in te zitten voor Valtteri Bottas met een achterstand van 77 punten en nog vijf races te gaan, maar de Fin geeft niet op en denkt dat hij zich nog verder kan ontwikkelen. “Ik heb mijn piek nog niet bereikt.”

Valtteri Bottas lag in de beginfase van de Portugese GP aan de leiding, werd na twintig rondes in gehaald en had vervolgens geen antwoord op de snelheid van Lewis Hamilton en werd op ruim 25 seconden tweede. De Fin denkt dat hij beter kan.

Lees ook: Horner geeft toe: ‘We hebben een verkeerde strategie gekozen’

“Dat is tenminste waar ik voor strijd. Lewis moet het niet makkelijk hebben”, zegt Bottas in de persconferentie na de race. “Het is moeilijk om hem te verslaan, maar ik weet dat het mogelijk is. Als ik nu opgeef, zal dat de grootste fout zijn die ik ooit heb gemaakt”, stelt de Fin.

“Ik heb het gevoel dat ik mijn piek nog niet heb bereikt. Hopelijk bereik ik snel mijn piek en dan heb ik nog een aantal jaren voor me”, aldus de Mercedes-coureur.

Lees ook: Overstuur: Herr Dr. Marko, haal de Hulk!