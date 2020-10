Horner geeft toe: ‘We hebben een verkeerde strategie gekozen’

Max Verstappen en Alexander Albon begonnen de Portugese GP op de zachte banden, maar dat was niet de juiste keuze, zo geeft Christian Horner toe. “Achteraf hadden we voor de mediums moeten kiezen.”

In de beginfase kon Max Verstappen het tempo nog aardig bijbenen, maar al snel bleek dat er geen maat stond op de Mercedessen. De beide Red Bulls begonnen de race op de zachte banden, maar achteraf had Red Bull voor een andere strategie gekozen, zo laat Christian Horner weten.

“Het was moeilijk om de softs aan de praat te krijgen, de mediums werkten dit weekend gewoon beter. Achteraf hadden we dus voor mediums moeten kiezen”, zegt Horner tegen Motorsport.

“Max had een aardige openingsronde en moest vervolgens op zijn banden letten. Hij was redelijk snel op de softs, maar op de mediums ging het veel beter, alleen was er toen al een gigantisch gat naar de Mercedessen. Meer dan een derde plaats zat er gewoon niet in”, aldus de teambaas van Red Bull.

